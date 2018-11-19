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  • 19.11.2018
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Dağa kaçtılar

Cemiyet hayatının ünlüleri, hafta sonunu fırsat bilip soluğu Ege’de aldı. ’un gürültüsünden bunalan sosyetikler, ’nda zeytin toplayıp oksijen depoladı

Dağa kaçtılar
Sosyetenin ünlü isimleri geçtiğimiz hafta sonu şehrin stresinden dağa kaçtı. Ünlü tasarımcı Selma Çilek ile işadamı eşi Sinan Çiftçi, çiçeği burnunda evliler oyuncu Bensu Soral'la işadamı ve Sami Kiresepi ile eşi Rachel Araz, hafta sonunu 'nin Ayvacık ilçesinde geçirdi. Kaz Dağları'nın eteklerine kurulu İda Blu adlı butik otelin geceliği bin euroluk (6 bin liralık) taş villalarında kalan sıkı dostlar, gün boyu da yöre halkına zeytin hasadında yardım etti. Doğayla iç içe huzurlu anlar yaşayan sosyetikler, karınları acıkınca da lüks bir restoranda yemek yemek yerine Ayvacık manzaralı bir tepede mangal yaptı. Ünlüler, 'nin oksijen deposu olan Kaz Dağları'nda geçirdikleri keyifli hafta sonuyla hem bedenlerini hem de ruhlarını dinlendirdi.





SOSYETE EGE'DE HUZUR BULDU
Yöre halkıyla zeytin toplayan 'ın neşesi yüzüne böyle yansımıştı.




RACHEL TRAKTÖRE BİNDİ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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