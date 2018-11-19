Dağa kaçtılar

Sosyetenin ünlü isimleri geçtiğimiz hafta sonu şehrin stresinden dağa kaçtı. Ünlü tasarımcı Selma Çilek ile işadamı eşi Sinan Çiftçi, çiçeği burnunda evliler oyuncu Bensu Soral'la işadamı Hakan Baş ve Sami Kiresepi ile eşi Rachel Araz, hafta sonunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geçirdi. Kaz Dağları'nın eteklerine kurulu İda Blu adlı butik otelin geceliği bin euroluk (6 bin liralık) taş villalarında kalan sıkı dostlar, gün boyu da yöre halkına zeytin hasadında yardım etti. Doğayla iç içe huzurlu anlar yaşayan sosyetikler, karınları acıkınca da lüks bir restoranda yemek yemek yerine Ayvacık manzaralı bir tepede mangal yaptı. Ünlüler, Türkiye'nin oksijen deposu olan Kaz Dağları'nda geçirdikleri keyifli hafta sonuyla hem bedenlerini hem de ruhlarını dinlendirdi.
SOSYETE EGE'DE HUZUR BULDU
Yöre halkıyla zeytin toplayan Rachel Araz'ın neşesi yüzüne böyle yansımıştı.
RACHEL TRAKTÖRE BİNDİ
SOSYETE EGE'DE HUZUR BULDU
Yöre halkıyla zeytin toplayan Rachel Araz'ın neşesi yüzüne böyle yansımıştı.
RACHEL TRAKTÖRE BİNDİ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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