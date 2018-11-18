Müzikteki başarısını yurt dışına taşıyıp dünyaca ünlü isimlerle aynı arenada boy göstermek için gece gündüz çalışan Aleyna Tilki, güzellik konusunda da yıldızların izinden gitti. Önceki akşam Nişantaşı'ndaki City's AVM'de görüntülenen 18 yaşındaki popçu, soluğu Cryotheraphy vücut şekillendirme ve yağ parçalama merkezinde aldı.
GÜZELLİK UĞRUNA DONDU
Tilki; Rita Ora, Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel gibi yıldızların da genç ve diri bir vücuda sahip olmak için tercih ettiği yönteme başvurdu. Eksi 140 derecelik kabinde 3 dakika kalan popçu, hem yorgunluk attı hem de sıkılaştı. Ünlü şarkıcı, "O kadar üşüdüm ki nasıl konuşacağım bilmiyorum. Eksi 140 derecede 3 dakika kaldım. Çok sağlıklı bir şey" dedi. Tarihi 4500 yıllık Antik Mısır'dan günümüze uzanan en köklü tedavi yöntemlerinden olan Cryotherapy, hücreleri yenileyip kan dolaşımını hızlandırıyor.
STARLARIN İZİNDEN GİTTİ
ALeyna'nın uyguladığı yöntemi yaptıranların başında ABD'li 37 yaşındaki popçu Justin Timberlake ile 36 yaşındaki oyuncu eşi Jessica Biel geliyor. 27 yaşındaki popçu Rita Ora da eksi 193 derecede form tutuyor.
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da zorlu mücadelelerin ardından Cryotheraphy uygulaması yaptırıyor. Bu sayede 33 yaşındaki futbolcunun kasları daha çabuk iyileşiyor...
DOĞAN SAVAŞ
GÜZELLİK UĞRUNA DONDU
Tilki; Rita Ora, Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel gibi yıldızların da genç ve diri bir vücuda sahip olmak için tercih ettiği yönteme başvurdu. Eksi 140 derecelik kabinde 3 dakika kalan popçu, hem yorgunluk attı hem de sıkılaştı. Ünlü şarkıcı, "O kadar üşüdüm ki nasıl konuşacağım bilmiyorum. Eksi 140 derecede 3 dakika kaldım. Çok sağlıklı bir şey" dedi. Tarihi 4500 yıllık Antik Mısır'dan günümüze uzanan en köklü tedavi yöntemlerinden olan Cryotherapy, hücreleri yenileyip kan dolaşımını hızlandırıyor.
STARLARIN İZİNDEN GİTTİ
ALeyna'nın uyguladığı yöntemi yaptıranların başında ABD'li 37 yaşındaki popçu Justin Timberlake ile 36 yaşındaki oyuncu eşi Jessica Biel geliyor. 27 yaşındaki popçu Rita Ora da eksi 193 derecede form tutuyor.
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da zorlu mücadelelerin ardından Cryotheraphy uygulaması yaptırıyor. Bu sayede 33 yaşındaki futbolcunun kasları daha çabuk iyileşiyor...
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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