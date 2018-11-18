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  • 18.11.2018
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Cryotheraphy uygulamasını yaptırdı

Kariyeri için yurt dışındaki trendleri takip eden , güzelliği için de dünya starlarının izinden gitti. 18 yaşındaki ünlü popçu; önceki gün ve gibi Hollywood starlarının gençliğini borçlu olduğu Cryotheraphy uygulamasını yaptırdı. Tilki, eksi 140 derecede tam üç dakika kaldı.

Aleyna şokta!
Müzikteki başarısını yurt dışına taşıyıp dünyaca ünlü isimlerle aynı arenada boy göstermek için gece gündüz çalışan Aleyna Tilki, güzellik konusunda da yıldızların izinden gitti. Önceki akşam Nişantaşı'ndaki City's 'de görüntülenen 18 yaşındaki popçu, soluğu Cryotheraphy vücut şekillendirme ve yağ parçalama merkezinde aldı.




GÜZELLİK UĞRUNA DONDU
Tilki; Rita Ora, Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel gibi yıldızların da genç ve diri bir vücuda sahip olmak için tercih ettiği yönteme başvurdu. Eksi 140 derecelik kabinde 3 dakika kalan popçu, hem yorgunluk attı hem de sıkılaştı. Ünlü şarkıcı, "O kadar üşüdüm ki nasıl konuşacağım bilmiyorum. Eksi 140 derecede 3 dakika kaldım. Çok sağlıklı bir şey" dedi. Tarihi 4500 yıllık Antik Mısır'dan günümüze uzanan en köklü tedavi yöntemlerinden olan Cryotherapy, hücreleri yenileyip kan dolaşımını hızlandırıyor.



STARLARIN İZİNDEN GİTTİ
ALeyna'nın uyguladığı yöntemi yaptıranların başında ABD'li 37 yaşındaki popçu ile 36 yaşındaki oyuncu eşi geliyor. 27 yaşındaki popçu da eksi 193 derecede form tutuyor.
Yıldız futbolcu da zorlu mücadelelerin ardından Cryotheraphy uygulaması yaptırıyor. Bu sayede 33 yaşındaki futbolcunun kasları daha çabuk iyileşiyor...


DOĞAN SAVAŞ
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