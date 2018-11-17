Hastanelik oldu!

Oyuncu Eser Yenenler, önceki gece apar topar Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı. Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye gelen Yenenler'i sevgilisi Berfu Yıldız yalnız bırakmadı. Aldığı aşırı alkol yüzünden rahatsızlandığı iddia edilen oyuncu, "Yok öyle bir şey" cevabı verdi.



Doğan SAVAŞ