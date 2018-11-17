Engelleri aşan sevgi

müziğin güçlü sesiönceki gece sevenleriyle bir araya geldi. Yaklaşık bin 200 kişiyle şarkılarını seslendirdi. Altun, tüm engelleri aşıpsahneye çıkan hayranının sarılma isteğini kırmadı.diyerek hayranıyla düet yaptı.Altun, güvenlik personelinin hayranını sahneden indirmesine izin vermedi.