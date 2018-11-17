Engelleri aşan sevgi

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun, önceki gece sevenleriyle bir araya geldi. Yaklaşık bin 200 kişiyle şarkılarını seslendirdi. Altun, tüm engelleri aşıp 25 metre koştuktan sonra sahneye çıkan hayranının sarılma isteğini kırmadı. "Bir düeti haketti" diyerek hayranıyla düet yaptı.
Altun, güvenlik personelinin hayranını sahneden indirmesine izin vermedi.
Altun, güvenlik personelinin hayranını sahneden indirmesine izin vermedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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