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Düşmanlık tablosu

, 2015’te kendisine 200 milyon liralık boşanma davası açan ’a 500 bin liralık karşı dava açtı. , 21 yıllık eşini evdeki çok değerli tabloların üzerine yatmakla suçladı!



Feryal Gülman ile 2012'de 200 milyon liralık tazminat talebiyle dava açtığı eşi Kemal Gülman, bir kez daha karşı karşıya geldi. Ünlü işadamı, boşanma davaları hala Yargıtay'da bekleyen 21 yıllık eşine 500 bin lira tazminat istemli yeni bir boşanma davası açtı. Kemal Gülman, Feryal Gülman'ın kendisini sahtecilik yapmak ve örgüt lideri olmakla suçladığını iddia etti.
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