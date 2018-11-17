Düşmanlık tablosu

Feryal Gülman ile 2012'de 200 milyon liralık tazminat talebiyle dava açtığı eşi Kemal Gülman, bir kez daha karşı karşıya geldi. Ünlü işadamı, boşanma davaları hala Yargıtay'da bekleyen 21 yıllık eşine 500 bin lira tazminat istemli yeni bir boşanma davası açtı. Kemal Gülman, Feryal Gülman'ın kendisini sahtecilik yapmak ve örgüt lideri olmakla suçladığını iddia etti.
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