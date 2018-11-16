Aşk zamanı

Başarılı ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, gönlünü popçu Sinan Akçıl'a kaptırdı. Uzun süredir arkadaş olan ikilinin dostluklarının aşka dönüştüğü ve bir süredir de birlikte olduğu konuşuluyordu...
Dedikodular karşısında "Arkadaşız" diyen Kıratlı ile Akçıl, önceki akşam ise Nişantaşı'nda beraberliklerini ilan etti. İkilinin, evlilik planı yaptığı da konuşuluyor...
Doğan SAVAŞ
Dedikodular karşısında "Arkadaşız" diyen Kıratlı ile Akçıl, önceki akşam ise Nişantaşı'nda beraberliklerini ilan etti. İkilinin, evlilik planı yaptığı da konuşuluyor...
Doğan SAVAŞ
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