Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.11.2018
  • Gazete

Aşk zamanı

Aşk zamanı
Başarılı ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, gönlünü popçu Sinan Akçıl'a kaptırdı. Uzun süredir arkadaş olan ikilinin dostluklarının aşka dönüştüğü ve bir süredir de birlikte olduğu konuşuluyordu...

Dedikodular karşısında "Arkadaşız" diyen Kıratlı ile Akçıl, önceki akşam ise Nişantaşı'nda beraberliklerini ilan etti. İkilinin, evlilik planı yaptığı da konuşuluyor...


Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAşk zamanı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar