Dünyaca ünlü yıldızlar, genç kalabilmek için yaptıklarıyla "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Tom Cruise ile eski eşi Katie Holmes, David Beckham ile eşi Victoria Beckham ve ABD'li yıldız Kim Kardashian gibi yıldızlar, hücrelerini yenilemek için doğum sonrası bebeklerinin plasentalarını yedi.







Son olarak ABD'li oyuncu Hilary Duff da yeni doğan kızının plasentasını yediğini açıkladı. 'Plasenta yeme' modası Türkiye'ye de sıçradı. Güzellik merkezlerinden çıkmayan cemiyet dünyasının ünlü hanımları, toz halinde satışa sunulan keçi ve koyun plasentalarını kapışmaya başladı. Yurt dışından toz plasenta siparişi veren sosyetikler, bunun için de 6-10 bin lira arasında ücreti gözden çıkarıyor…







BİR GARİP GENÇLİK

Güzelliğine servet harcayan Kim Kardashian, 2015'te doğan oğlunun plasentasını yediğini açıklayarak olay yaratmıştı.