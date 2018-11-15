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  • 15.11.2018
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Plasenta akımı 'ye sıçradı

Hollywood’un çılgın güzellik sırrı, ’yi de etkisi altına aldı. için bebeklerinin yiyen starların izinden giden sosyetikler, koyun plasentasına servet ödedi

Plasenta akımı

Dünyaca ünlü yıldızlar, genç kalabilmek için yaptıklarıyla "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Tom Cruise ile eski eşi Katie Holmes, David Beckham ile eşi Victoria Beckham ve 'li yıldız Kim Kardashian gibi yıldızlar, hücrelerini yenilemek için doğum sonrası bebeklerinin plasentalarını yedi.



Son olarak ABD'li oyuncu Hilary Duff da yeni doğan kızının yediğini açıkladı. 'Plasenta yeme' modası 'ye de sıçradı. Güzellik merkezlerinden çıkmayan cemiyet dünyasının ünlü hanımları, toz halinde satışa sunulan keçi ve koyun plasentalarını kapışmaya başladı. Yurt dışından toz plasenta siparişi veren sosyetikler, bunun için de 6-10 bin lira arasında ücreti gözden çıkarıyor…



BİR GARİP GENÇLİK
Güzelliğine servet harcayan Kim Kardashian, 2015'te doğan oğlunun plasentasını yediğini açıklayarak olay yaratmıştı.

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