çocuğunun annesi10 yıllık evliliğinibitirenözel hayatındaki hızıyla şaşırttı. Adı geçtiğimiz ayanılan popçu, ilişkiyi yalanlasa da güzel oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncuolduğu öğrenilenpopçunun çapkınlık maceralarını Hindistan, deşifre etti.