İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla şaşırttı. Adı geçtiğimiz ay Ceren Hindistan'la anılan popçu, ilişkiyi yalanlasa da güzel oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal'la birlikte olduğu öğrenilen 48 yaşındaki popçunun çapkınlık maceralarını Hindistan, deşifre etti.
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