Son dönemde ünlüler arasındaki veganlık modasına bir isim daha eklendi. Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da 'vegan' oldu. 41 yaşındaki Dizer; Sertab Erener ve Bennu Gerede'nin de aralarında olduğu ünlüler gibi hayvansal ürünleri hayatından çıkardı. Kırmızı et başta olmak üzere hayvanlardan elde edilen gıdalarla vedalaşan Dizer; chia tohumu, kinoa, soya sütü ve tofu gibi besinleri tüketiyor.
Sağlıklı yaşam ve hayvanlara zarar verilmemesi için veganlığı seçen Dizer, "Başak, 'Veganlar tahıl beyinlidir' diyen Prof. Dr. Canan Karatay'ı kızdıracak" yorumu yaptırdı.
Sağlıklı yaşam ve hayvanlara zarar verilmemesi için veganlığı seçen Dizer, "Başak, 'Veganlar tahıl beyinlidir' diyen Prof. Dr. Canan Karatay'ı kızdıracak" yorumu yaptırdı.
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