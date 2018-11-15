Aşk var evlilik yok

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, 'evlilik' iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde ikilinin annelerinin tanıştığı ve bir yıllık aşıkların Ocak 2019'da evleneceği iddia edilmişti.
Boz, "Evlilik haberleri doğru değil" diyerek dedikodulara nokta koydu. 20 yaşındaki oyuncu, kendisinden 16 yaş büyük aşkıyla geçtiğimiz günlerde ise ilk kez objektiflere birlikte yansımıştı.
Doğan SAVAŞ
Boz, "Evlilik haberleri doğru değil" diyerek dedikodulara nokta koydu. 20 yaşındaki oyuncu, kendisinden 16 yaş büyük aşkıyla geçtiğimiz günlerde ise ilk kez objektiflere birlikte yansımıştı.
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.