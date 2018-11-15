Alço haklı

Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço, rol aldığı filmlerde tuzağa düşürdüğü kadınlara ilaçlı içecekler ikram ederdi. Leman Kültür adlı restoran ise alkollü bir içeceğine "Nuri Alço Lyncburg" adını verdi. Markasının izinsiz kullanıldığı fark eden Alço, restoran incirine marka davası açıp 35 bin lira tazminat istedi. Bilirkişi Alço'nun haklı olduğu yönünde görüş bildirdi. Raporda, "Davalı Leman Kültür isimli kafelerin menülerinde 'Nur Alço Lyncburg' adıyla satılan alkollü kokteylin, davacıya ait 'Nuri Alço' ibareli markasıyla benzer olduğu ve davacının 8 bin 356 lira tazminat isteyebileceği kanaatine varılmıştır" denildi. Bilirkişi Alço'nun manevi tazminat talebinin mahkemece belirlenmesi gerektiğini kaydetti.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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