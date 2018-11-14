Atv'nin bu sezon başından itibaren reyting rekorları kıran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde 'Alışık' sürprizi! Dizide 'Fekeli' karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın gençliği, kendi gibi oyuncu oğlu Sadri Alışık'a emanet!
En son oynadığı projeyle büyük beğeni toplayan 30 yaşındaki Sadri Alışık, ilk kez babasıyla aynı seti paylaştı. Baba ile oğlu, bu durumdan çok keyif aldıklarını dile getirdi. Dizinin fragmanını izleyenler de şimdiden yeni bölümü iple çekmeye başladı.
ÇUKUROVA'DA BULUŞTULAR
Dedesinin adını taşıyan Sadri Alışık, babasına benzerliğinin yanı sıra güçlü oyunculuğu ile de takdir toplayacak! 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle de herkesi atv ekranına kilitleyecek.
En son oynadığı projeyle büyük beğeni toplayan 30 yaşındaki Sadri Alışık, ilk kez babasıyla aynı seti paylaştı. Baba ile oğlu, bu durumdan çok keyif aldıklarını dile getirdi. Dizinin fragmanını izleyenler de şimdiden yeni bölümü iple çekmeye başladı.
ÇUKUROVA'DA BULUŞTULAR
Dedesinin adını taşıyan Sadri Alışık, babasına benzerliğinin yanı sıra güçlü oyunculuğu ile de takdir toplayacak! 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle de herkesi atv ekranına kilitleyecek.
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