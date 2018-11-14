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  • 14.11.2018
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ile oğlu aynı projede buluştu

ile oğlu , ilk kez aynı projede buluştu. Genç oyuncu, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde babasının canlandırdığı ‘Fekeli’nin gençliğine hayat verecek

Babasının oğlu
Atv'nin bu sezon başından itibaren reyting rekorları kıran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ünde 'Alışık' sürprizi! Dizide 'Fekeli' karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın gençliği, kendi gibi oyuncu oğlu Sadri Alışık'a emanet!

En son oynadığı projeyle büyük beğeni toplayan 30 yaşındaki Sadri Alışık, ilk kez babasıyla aynı seti paylaştı. Baba ile oğlu, bu durumdan çok keyif aldıklarını dile getirdi. Dizinin fragmanını izleyenler de şimdiden yeni bölümü iple çekmeye başladı.



ÇUKUROVA'DA BULUŞTULAR
Dedesinin adını taşıyan , babasına benzerliğinin yanı sıra güçlü oyunculuğu ile de takdir toplayacak! 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle de herkesi atv ekranına kilitleyecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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