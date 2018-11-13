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için geri sayım

Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyayı titreten ordusunun fedaileri ‘’, 23 Kasım 2018 tarihinde seyircilerin karşısına çıkacak...

Deliler için geri sayım
Cem Uçan'ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı, son 2 yıldır prodüksiyon hazırlıkları gerçekleşen "", Osman Kaya yönetmenliğinde hayata geçiriliyor. filmin hem yapımcılığını hem de başrollerinden birini üstleniyor. Gökkurt'u Cem Uçan'ın, Aşgar'ı 'in oynadığı filmde Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'i oynuyor. Fatih Sultan Mehmet'i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Filmde , Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Batın Uçan da yer alıyor.




FRAGMANI ÇOK BEĞENİLDİ
Merakla beklenen tarih filminin fragmanı, izleyiciler tarafından tam not almıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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