Deliler için geri sayım

Cem Uçan'ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı, son 2 yıldır prodüksiyon hazırlıkları gerçekleşen "Deliler", Osman Kaya yönetmenliğinde hayata geçiriliyor. Cem Uçan filmin hem yapımcılığını hem de başrollerinden birini üstleniyor. Gökkurt'u Cem Uçan'ın, Aşgar'ı İsmail Filiz'in oynadığı filmde Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'i Erkan Petekkaya oynuyor. Fatih Sultan Mehmet'i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Filmde Nur Fettahoğlu, Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Batın Uçan da yer alıyor.
FRAGMANI ÇOK BEĞENİLDİ
Merakla beklenen tarih filminin fragmanı, izleyiciler tarafından tam not almıştı.
FRAGMANI ÇOK BEĞENİLDİ
Merakla beklenen tarih filminin fragmanı, izleyiciler tarafından tam not almıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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