İngiliz Premier Ligi takımlarından Leicester City'nin Türk yıldızı Çağlar Söyüncü, önceki akşam Ortaköy'de çapkınlık turundaydı. A Milli Takımı kampı için İstanbul'a gelen 22 yaşındaki futbolcu, ayağının tozuyla gecelerde boy gösterdi.
Bir mekanda esmer bir güzelle eğlenen genç futbolcu, gazetecileri görünce panikledi. Söyüncü, saçlarıyla yüzünü gizleyen esmer güzelle aracına kaçtı. Bu arada genç futbolcu, çapkınlıkta yakalanınca gazetecilere "Silin o fotoğrafları" diyerek çıkıştı.
Doğan SAVAŞ
Bir mekanda esmer bir güzelle eğlenen genç futbolcu, gazetecileri görünce panikledi. Söyüncü, saçlarıyla yüzünü gizleyen esmer güzelle aracına kaçtı. Bu arada genç futbolcu, çapkınlıkta yakalanınca gazetecilere "Silin o fotoğrafları" diyerek çıkıştı.
Doğan SAVAŞ
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