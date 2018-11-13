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  • 13.11.2018
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çapkınlık turunda

Genç futbolcu , yeşil sahalarda estirdiği rüzgarı aşk hayatına da taşıdı. Önceki gün ’de çapkınlık turunda yakalanan futbolcu, muhabirleri görünce depara kalktı

Çapkın deparı
İngiliz Premier Ligi takımlarından Leicester City'nin Türk yıldızı Çağlar Söyüncü, önceki akşam Ortaköy'de çapkınlık turundaydı. A kampı için 'a gelen 22 yaşındaki futbolcu, ayağının tozuyla gecelerde boy gösterdi.



Bir mekanda esmer bir güzelle eğlenen genç futbolcu, gazetecileri görünce panikledi. Söyüncü, saçlarıyla yüzünü gizleyen esmer güzelle aracına kaçtı. Bu arada genç futbolcu, çapkınlıkta yakalanınca gazetecilere &quot;Silin o fotoğrafları&quot; diyerek çıkıştı.

Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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