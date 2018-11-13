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Aralık vermediler

Netflix’in merakla beklenen ilk Türk dizisi ’un (Koruyucu) çekimleri bitti. ’ta izleyiciyle bulaşacağı iddia edildi

Aralık vermediler
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi 'un hazırlıkları geçen yıl başlamıştı. çekimleri yakın bir tarihte tamamlandı. Böylece The Protector'un yayın tarihi netlik kazandı. Dizinin 'ta izleyiciyle buluşacağı iddia edildi. 'Hakan: Muhafız' adıyla yayınlanacak dizinin ilk sezonu 10, 2. sezonu ise 8 bölüm sürecek. Ulusoy'un Hakan isimli bir karaktere hayat verdiği dizi, kendisine mistik güçler verilen genç bir adamın karanlık güçlerle savaşını işleyecek, farklı dönemlerde geçen olaylar konu alınacak...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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