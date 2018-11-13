Aralık vermediler

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un hazırlıkları geçen yıl başlamıştı. Dizinin çekimleri yakın bir tarihte tamamlandı. Böylece The Protector'un yayın tarihi netlik kazandı. Dizinin 14 Aralık'ta izleyiciyle buluşacağı iddia edildi. 'Hakan: Muhafız' adıyla yayınlanacak dizinin ilk sezonu 10, 2. sezonu ise 8 bölüm sürecek. Ulusoy'un Hakan isimli bir karaktere hayat verdiği dizi, kendisine mistik güçler verilen genç bir adamın karanlık güçlerle savaşını işleyecek, farklı dönemlerde geçen olaylar konu alınacak...
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