Sezen ilhamı

açılangeçtiğimiz gün çok özel bir davet ile sezonadedi.mekan adında hayranı olduğuşarkısından ilham aldı. Yörelerinden getirdikleri malzemelerleçeşitleri bulunan mekan atmosferiyle de fark yaratıyor.Minik Serçe'den ilham alan 'Acılı sarışın bomba'