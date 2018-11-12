Sezen ilhamı

Koşuyolu'nda açılan Sarışın, geçtiğimiz gün çok özel bir davet ile sezona 'Merhaba' dedi. Ersan Şen, mekan adında hayranı olduğu Sezen Aksu'nun 'Sarışın' şarkısından ilham aldı. Yörelerinden getirdikleri malzemelerle 40'a yakın meze çeşitleri bulunan mekan atmosferiyle de fark yaratıyor.
Minik Serçe'den ilham alan 'Acılı sarışın bomba'
Minik Serçe'den ilham alan 'Acılı sarışın bomba'
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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