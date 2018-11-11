Bengü’ye şok!

6 yıl önce trafik kazasında vefat eden korumasıölümüyle ilgili açılan iş davasındaki bilirkişi raporunda yüzde 25 kusurlu bulundu. Popçuya yöneliksuçlamasının olduğu rapor üzerine korumanın ailesi şikayetçi oldu. Savcılık, 'taksirle ölüme neden olmak' suçuyla soruşturma başlattı.