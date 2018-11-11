Bengü’ye şok!

Bengü, 6 yıl önce trafik kazasında vefat eden koruması Ümit Özer'in ölümüyle ilgili açılan iş davasındaki bilirkişi raporunda yüzde 25 kusurlu bulundu. Popçuya yönelik "Yorgun şoförünü dinlendirmeden yola çıkardı" suçlamasının olduğu rapor üzerine korumanın ailesi şikayetçi oldu. Savcılık, 'taksirle ölüme neden olmak' suçuyla soruşturma başlattı.
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