Ünlü oyuncu Hande Ataizi'den önceki gün şok itiraf geldi. 45 yaşındaki Ataizi, şöyle dedi: "Ben de oğlum Leon da bitlendik. Benden mi oğluma geçti yoksa ondan mı bana geçti bilmiyorum."
Sürecin enteresan olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şöyle uyarı yaptı: "Bu aralar bit çok salgınmış. Özellikle toplu taşımada ve okullarda dikkatli olun."
Halil ÇİLİNGİR
Sürecin enteresan olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şöyle uyarı yaptı: "Bu aralar bit çok salgınmış. Özellikle toplu taşımada ve okullarda dikkatli olun."
Halil ÇİLİNGİR
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