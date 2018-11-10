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  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 00:06
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bitlendi

Hande bitlendi
Ünlü oyuncu 'den önceki gün şok itiraf geldi. 45 yaşındaki Ataizi, şöyle dedi: "Ben de oğlum Leon da bitlendik. Benden mi oğluma geçti yoksa ondan mı bana geçti bilmiyorum."



Sürecin enteresan olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şöyle uyarı yaptı: "Bu aralar bit çok salgınmış. Özellikle toplu taşımada ve okullarda dikkatli olun."


Halil ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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