Her sene merakla beklenen Victoria's Secret Fashion Show, önceki akşam New York'ta gerçekleşti. 18 yıldır defilenin baş mankeni olarak podyumda yürüyen Adriana Lima, şova damgasını vuran isim oldu. Türk yazar Metin Hara aşkıyla 'yengemiz' olan 37 yaşındaki model, son kez Victoria's Secret Fashion Show'da boy gösterdi. Kıdemli melek, tezahürat ve alkışlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Lima'nın podyumda Ay-yıldızlı kanatla yürümesi ise akıllara Lima'nın Türk aşkını getirdi. YENGENİN KANATLARI KIRILDI 18 yıldır Victoria's Secret meleği olan Lima, önceki akşam son kez kanatlarını taktı. GIGI HADID KARDEŞ KARDEŞ YÜRÜDÜLER Modellerin nefes kestiği görkemli şov için 18 milyon dolar para harcandı. BELLA HADID Elsa Hosk, 1 milyon dolarlık pırlanta taşlarla süslü sütyeni tanıtan isimdi...
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