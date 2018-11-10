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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 02:07
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Adriana Lima son kez 's Secret defilesine çıktı



Her sene merakla beklenen Victoria's Secret Fashion Show, önceki akşam New York'ta gerçekleşti. 18 yıldır defilenin baş mankeni olarak podyumda yürüyen Adriana Lima, şova damgasını vuran isim oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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