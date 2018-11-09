  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 23:58
  • Gazete

oynadı

Sek sek oynadı
Brand Week programına konuşmacı olarak katılan Tuba Ünsal, daha sonra 'sek sek' oynadı. Güzel oyuncu, "Oynamayalı 30 sene olmuştur" ifadesini kullandı. Eski zamanların değerli olduğunu söyleyen Ünsal, "Benim bir tane ayakkabım olurdu. Onunla 10 gün boyunca sarılarak uyurdum" açıklamasını yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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