Brand Week İstanbul programına konuşmacı olarak katılan Tuba Ünsal, daha sonra 'sek sek' oynadı. Güzel oyuncu, "Oynamayalı 30 sene olmuştur" ifadesini kullandı. Eski zamanların değerli olduğunu söyleyen Ünsal, "Benim bir tane ayakkabım olurdu. Onunla 10 gün boyunca sarılarak uyurdum" açıklamasını yaptı.
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