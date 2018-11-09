  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 23:50
  • Gazete

isyanda

Fenomenler isyanda
Çocukları Taciz ve dan Koruma Derneği, çocuklara kötü örnek oldukları gerekçesiyle sosyal medya i Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic hakkında suç duyurusunda bulundu. Fenomenler isyan etti. , çocukları iyi yetiştirmenin yolunun aileden geçtiğini söyleyerek, "Hedef gösteriliyoruz" dedi.


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