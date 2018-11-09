Fenomenler isyanda

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği, çocuklara kötü örnek oldukları gerekçesiyle sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic hakkında suç duyurusunda bulundu. Fenomenler isyan etti. Danla Bilic, çocukları iyi yetiştirmenin yolunun aileden geçtiğini söyleyerek, "Hedef gösteriliyoruz" dedi.
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