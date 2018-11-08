  • Saklambaç
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 02:57
  • Gazete

'den yorumu: Biraz daha çalışması gerek

Halaybaşı sınıfta bıraktı
MTV Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Pop Şarkıcısı' seçilen , halayda sınıfta kaldı. Ödülü halay çekerek kutlayan İngiliz popçunun görüntüleri sosyal medyayı salladı.



Şarkıcı , Lipa'nın performansını adı halayla özdeşleşen usta sanatçı 'e 'da "Olmuş mu baboo" diye sordu. Ünlü türkücü de "Biraz daha çalışmak gerek" yanıtıyla güldürdü.




Tuncer, 23 yaşındaki İngiliz yıldızın halay performansını yeterli bulmadığını açıkladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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