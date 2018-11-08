MTV Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Pop Şarkıcısı' seçilen Dua Lipa, halayda sınıfta kaldı. Ödülü halay çekerek kutlayan İngiliz popçunun görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Şarkıcı İrem Derici, Lipa'nın performansını adı halayla özdeşleşen usta sanatçı Mahmut Tuncer'e Instagram'da "Olmuş mu baboo" diye sordu. Ünlü türkücü de "Biraz daha çalışmak gerek" yanıtıyla güldürdü.
Tuncer, 23 yaşındaki İngiliz yıldızın halay performansını yeterli bulmadığını açıkladı.
Şarkıcı İrem Derici, Lipa'nın performansını adı halayla özdeşleşen usta sanatçı Mahmut Tuncer'e Instagram'da "Olmuş mu baboo" diye sordu. Ünlü türkücü de "Biraz daha çalışmak gerek" yanıtıyla güldürdü.
Tuncer, 23 yaşındaki İngiliz yıldızın halay performansını yeterli bulmadığını açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.