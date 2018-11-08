‘Kapı’ aralanıyor

Usta oyuncu Kadir İnanır'ı yıllar sonra setlere döndüren 'Kapı' filmi için geri sayım başladı. İnanır'ın başrolünü Vahide Perçin'le paylaştığı film, 14 Aralık 2018'de vizyona girecek. Timur Acar ve Aybüke Pusat'ın da yer aldığı film, hikayesi ve oyuncuların performansıyla herkesi gözyaşına boğacak.
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