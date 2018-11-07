Terlik ortağı

Sibel Can, giyim kuşam konusunda oğlu Engincan Ural'ın izinden gitti. Geçtiğimiz gün kızı Melisa Ural ile Londra'ya giden Can, bir kafede verdiği pozu Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Güzel sanatçının ayağındaki bin 100 dolarlık (5 bin 800 lira) Gucci terlikler dikkat çekti.
Aynı tüylü terlikleri 2 yıl önce Engincan Ural da giyerek uzun süre gündem yaratmıştı.
Aynı tüylü terlikleri 2 yıl önce Engincan Ural da giyerek uzun süre gündem yaratmıştı.
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