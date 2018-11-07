  • Saklambaç
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 00:19
  • Gazete

Terlik ortağı

Terlik ortağı
, giyim kuşam konusunda oğlu 'ın izinden gitti. Geçtiğimiz gün kızı ile 'ya giden Can, bir kafede verdiği pozu 'da takipçileriyle paylaştı. Güzel sanatçının ayağındaki bin 100 dolarlık (5 bin 800 lira) Gucci terlikler dikkat çekti.



Aynı tüylü 2 yıl önce Engincan Ural da giyerek uzun süre gündem yaratmıştı.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTerlik ortağı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar