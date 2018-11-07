İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'deki performansıyla yeşil sahalarda fırtına gibi esen İlkay Gündoğan'ın yüzü aşktan yana da güldü. 28 yaşındaki yıldız, gönlünü bu yılın başında 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'a kaptırmıştı. Ukraynalı güzelle gözlerden uzak yaşadığı ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan futbolcu, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı.







Eski sevgilisi Miss Ukrayna 2016 Catherine Ramos



KALBİ DE GÜZEL...

Yıldız futbolcu, İngiliz basınının iddiasına göre Miss Liverpool Güzeli Abigail Foster ile aşk yaşamaya başladı. İlkay Gündoğan'ın kalbini çalan İngiliz güzel, 19 yaşında. Spor eğitmeni olan Abigail Foster, özellikle çocuklar için yaptığı yardım faaliyetleriyle İngilizler'in gönlünde taht kurdu. Yurt dışındaki başarılı futbol kariyeriyle göğsümüzü kabartan yıldızın özel hayatı "İlkay, aşkta da yeşil sahalardaki gibi fırtınalar estiriyor" dedirtti.







Yeni sevgilisi Miss Liverpool Güzeli Abigail Foster



Deniz BAYAR - Takvim Özel