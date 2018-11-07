Murat’ın hali perişan!

Ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın büyük umutlarla oynadığı 'Dünya Hali' filmi gişede çakıldı. Dalkılıç'ın başrolünü Melis Sezen'le paylaştığı filmi, vizyona girdiği ilk üç günde sadece 7 bin 477 kişi izledi. Film, yapımcısına ise yalnızca 98 bin lira hasılat getirebildi.
Müzik dünyasındaki başarısını beyaz perdede sürdüremeyen Murat Dalkılıç, gişe rakamıyla büyük şok yaşadı. Ünlü şarkıcının yeni filminin aynı tarihte vizyona giren rakiplerinin bir hayli gerisinde kalması "Murat, beyaz perdede soğuk bir duş aldı" yorumunu da beraberinde getirdi.
Müzik dünyasındaki başarısını beyaz perdede sürdüremeyen Murat Dalkılıç, gişe rakamıyla büyük şok yaşadı. Ünlü şarkıcının yeni filminin aynı tarihte vizyona giren rakiplerinin bir hayli gerisinde kalması "Murat, beyaz perdede soğuk bir duş aldı" yorumunu da beraberinde getirdi.
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