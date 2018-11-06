  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 23:14
  • Gazete

Oryantal Rhian!

C. Ronaldo’nun si , bu yaz ’da dünyaevine girdi. Danslarımıza hayran kalan genç modelin oryantal dersleri aldığı öğrenildi...

Oryantal Rhian!
Dünyaca ünlü futbolcu 'nun si İngiliz model (32), 'yi çok sevdi. Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşı Oliver Mellor (37) ile her yıl tatile geldiği Kalkan'da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. İngiliz model, düğününde oryantallerle de dans etti. Balayının ardından da eşiyle birlikte ülkesine gitti. Güzel model, dün Instagram hesabına düğününde oryantallerle oynadığı bir fotoğraf yükledi. Yeniden o anlara dönmek istediğini söyleyen Sugden'in oryantal dersleri aldığı öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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