Oryantal Rhian!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi İngiliz model Rhian Sugden (32), Türkiye'yi çok sevdi. Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşı Oliver Mellor (37) ile her yıl tatile geldiği Antalya Kalkan'da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. İngiliz model, düğününde oryantallerle de dans etti. Balayının ardından da eşiyle birlikte ülkesine gitti. Güzel model, dün Instagram hesabına düğününde oryantallerle oynadığı bir fotoğraf yükledi. Yeniden o anlara dönmek istediğini söyleyen Sugden'in oryantal dersleri aldığı öğrenildi.
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