Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıl boyunca dünyaya hükmetti... Tarihe şekil verdi... Dünyanın en büyük dizi platformu Netflix ise bir süre önce Osmanlı tarihini ekrana taşımak için harekete geçti. 150 milyondan fazla abonesi bulunan şirketin yetkilileri, STXtv ve Karga Seven Pictures ortaklığıyla Osmanlı Yükseliyor (Ottoman Rising) isimli bir dizi çekileceğini bildirdi.
Emre Şahin, Kelly McPherson ve Sarah Wetherbee ise dizinin yönetmen adayları arasında gösterildi. 85 ülkede gösterilecek dizi için yapılan araştırmada, büyük bir talep olduğuna dikkat çekildi. Türk kökenli Alman oyuncu Mehmet Kurtuluş'un ise 13 yaşında tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı iddia edildi.
46 yaşındaki oyuncunun, efsane hükümdarla aynı ismi taşıması ise dikkat çekiciydi. Kurtuluş'un başrol teklifine sıcak baktığı hatta şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Fatih Sultan Mehmet'in gençliğini oynayacak kişi ise şimdilik gizlendi. Bu rol için Türk bir oyuncunun belirlendiği söylendi.
Emre Şahin, Kelly McPherson ve Sarah Wetherbee ise dizinin yönetmen adayları arasında gösterildi. 85 ülkede gösterilecek dizi için yapılan araştırmada, büyük bir talep olduğuna dikkat çekildi. Türk kökenli Alman oyuncu Mehmet Kurtuluş'un ise 13 yaşında tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı iddia edildi.
46 yaşındaki oyuncunun, efsane hükümdarla aynı ismi taşıması ise dikkat çekiciydi. Kurtuluş'un başrol teklifine sıcak baktığı hatta şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Fatih Sultan Mehmet'in gençliğini oynayacak kişi ise şimdilik gizlendi. Bu rol için Türk bir oyuncunun belirlendiği söylendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.