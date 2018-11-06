  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:17
  • Gazete

Netflix'ten Osmanlı dizisi geliyor! 'i kimin oynayacağı belli oldu

Netflix, Osmanlı’nın görkemli tarihini ekrana taşımak için harekete geçti. ’i, ’un oynayacağı öğrenildi...

İşte Fatih
Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıl boyunca dünyaya hükmetti... Tarihe şekil verdi... Dünyanın en büyük dizi platformu Netflix ise bir süre önce Osmanlı tarihini ekrana taşımak için harekete geçti. 150 milyondan fazla abonesi bulunan şirketin yetkilileri, STXtv ve Karga Seven Pictures ortaklığıyla Osmanlı Yükseliyor (Ottoman Rising) isimli bir dizi çekileceğini bildirdi.



Emre Şahin, Kelly McPherson ve Sarah Wetherbee ise dizinin yönetmen adayları arasında gösterildi. 85 ülkede gösterilecek dizi için yapılan araştırmada, büyük bir talep olduğuna dikkat çekildi. Türk kökenli Alman oyuncu Mehmet Kurtuluş'un ise 13 yaşında tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı iddia edildi.



46 yaşındaki oyuncunun, efsane hükümdarla aynı ismi taşıması ise dikkat çekiciydi. Kurtuluş'un başrol teklifine sıcak baktığı hatta şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi. 'in gençliğini oynayacak kişi ise şimdilik gizlendi. Bu rol için Türk bir oyuncunun belirlendiği söylendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriNetflix'ten Osmanlı dizisi geliyor! Fatih Sultan Mehmet'i kimin oynayacağı belli oldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar