Önceki akşam Yılmaz Erdoğan'ın yaş günü kutlamasına katılan Murat Boz, çıkışta gazeteciler tarafından soru yağmuruna tutuldu. Eski sevgilisi Aslı Enver'le Beykoz gibi gözden uzak yerlerde bir araya geldiği konuşulan Boz, muhabirlerin "Aslı Hanım ile barıştınız mı?" soruları karşısında sessiz kalmayı tercih ederek hızla aracına bindi.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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