  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 23:57
  • Gazete

ikizi ile hasret giderdi

Bensu ve ikizi hasret giderdi
Eşi Hakan Baş ile geçtiğimiz günlerde Bahamalar'daki balayından dönen Bensu Soral, ailesiyle hasret gideriyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz hafta sonu baba evini ziyaret etti. 27 yaşındaki oyuncu, ikizi Bedirhan Soral'la da keyifli geçen günün sonunda bu havalı pozu verdi. İkiz kardeşlere, takipçilerinden sosyal medyada övgü dolu mesajlar yağdı.

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