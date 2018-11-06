Ağustos'ta işadamı Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'den bebek itirafı geldi. Önceki akşam Emaar Square AVM'de sahne alan popçu, konser öncesinde soruları yanıtladı. 38 yaşındaki şarkıcı, anne olmak için tüp bebek tedavisi gördüğü iddiasını şöyle yalanladı: "Anne olmak istediğim doğru; ama bunun için tedavi olduğum yanlış. Çok şükür sağlıklıyım."
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