  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 00:01
  • Gazete

'den bebek itirafı

Bebek itirafı
Ağustos'ta işadamı Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'den bebek itirafı geldi. Önceki akşam Emaar Square 'de sahne alan popçu, konser öncesinde soruları yanıtladı. 38 yaşındaki şarkıcı, anne olmak için tüp bebek tedavisi gördüğü iddiasını şöyle yalanladı: "Anne olmak istediğim doğru; ama bunun için tedavi olduğum yanlış. Çok şükür sağlıklıyım."
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