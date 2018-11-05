



Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla'ya vatandaşların yanı sıra sanatçı dostlarından da destek çığ gibi büyüyor. Önceki gün İstanbul Raffles Hotel'de Türk Eğitim Derneği (TED), için ücretsiz sahne alan Kenan Doğulu da "Sıla'nın yanındayım" dedi. Popçu, Kural'a 3 ay uzaklaştırma kararı alan eski vokalistinin yaşadığı dehşetle ilgili ise şunları söyledi:



'İÇİM ACIDI'

"İçim acıdı. Canım arkadaşım, sevgili kardeşim Sıla'nın başına gelen bu olay beni de derinden etkiledi. Onun vesilesiyle ülkemizin bu önemli sorununa dikkat çekildi. Erkeğin, kadına olan şiddetini nefretle kınıyorum." Sıla'nın dava dilekçesinde Kural'ın popçuyu 45 dakika kül tablasıyla dövdüğü iddiası yer almıştı. Ancak Sıla'nın ifadesinde bu iddiayı yalanladığı ortaya çıktı.