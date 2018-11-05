İyilik tablosu!

Çocuklara desteğiyle tanınan TOÇEV Gençlik Komite Başkanı ressam Berfin Uluman'ın, "TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz" adını verdiği sergi, Sofa Otel'de yapıldı. Etkinliğe iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Sergide Aras Bulut İynemli, Murat Dalkılıç, Sinan Akçıl, Erkan Kolçak Köstendil, Berk Atan ve Serenay Aktaş'ın çocuklar için Berfin Uluman ile yaptığı tablolar yeni alıcılarıyla buluştu...
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