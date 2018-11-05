  • Saklambaç
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 22:55
  • Gazete

Evliliğe

Evliliğe ilk adım
Oyuncu Deniz Baysal ile iki yıllık aşkı müzisyen Barış Yurtçu, önceki akşam evlilik yolunda ı attı. Yurtçu, aşkını ailesinden istedi. Çift, sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Yurtçu, tuzlu kahveden de nasibini aldı. Fotoğrafları sosyal medyaya yansıyan ikiliye takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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