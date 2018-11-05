Evliliğe ilk adım

Oyuncu Deniz Baysal ile iki yıllık aşkı müzisyen Barış Yurtçu, önceki akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Yurtçu, aşkını ailesinden istedi. Çift, sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Yurtçu, tuzlu kahveden de nasibini aldı. Fotoğrafları sosyal medyaya yansıyan ikiliye takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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