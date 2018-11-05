  • Saklambaç
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 23:28
  • Gazete

masalı

Bengü masalı
İşadamı Selim Selimoğlu ile Ağustos ayında evlendikten sonra sık sık çocuk istediğini söyleyen Bengü'den alkışlık hareket… Güzel şarkıcı, görme engelli çocukların hayal dünyasına ışık tutmak için başlatılan 'Ses Kardeşim' projesine destek verdi. Füsun Bay Canbay ile eşi Murat Can Canbay'ın stüdyo haline getirdiği ve şehir şehir dolaşan minibüs, önceki gün Bodrum'daydı. Konser için 'da olan popçu da gezici stüdyoda görme engelli minikler için masal okudu.

SESİYLE MİNİK KALPLERİ AYDINLATTI
39 yaşındaki popçu, minikler için 'Her Güne Bir Masal' kitabını okudu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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