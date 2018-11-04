Genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşadığı müzisyen aşkı Emrah Karaduman'ı önceki gün de sosyal medyada bombaladı. 18 yaşındaki popçu, şu sıralar arasının yine limoni olduğu konuşulan Karaduman'a Twitter'da "Ben bir gün yine olacağım bebeğim… Peki, seni bensiz o lüks restoranlarda öyle güzel karşılayacaklar mı?" diyerek taş attı. Bunun üzerine Aleyna fanları Karaduman'ı yorum yağmuruna tuttu. Tilki'nin hayranları "Aleyna'dan Emrah'a gol" yorumu yaptı.
BECKHAM RÜZGARINA KAPILDI
Tilki, daha sonra şu sözlerle geri vites yaptı: "Bir önceki tweetimi örnek alıp insanlara böyle konuşmayın. Şaka yaptım." Aleyna'nın bu hareketi ise, David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'la takipleşmesine yoruldu. Pek çok kullanıcı "Aleyna'nın Brooklyn havası Emrah'ı toz duman etti" yorumu yaptı.
BECKHAM RÜZGARINA KAPILDI
Tilki, daha sonra şu sözlerle geri vites yaptı: "Bir önceki tweetimi örnek alıp insanlara böyle konuşmayın. Şaka yaptım." Aleyna'nın bu hareketi ise, David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'la takipleşmesine yoruldu. Pek çok kullanıcı "Aleyna'nın Brooklyn havası Emrah'ı toz duman etti" yorumu yaptı.
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