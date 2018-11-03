ABD'li oyuncu Meghan Markle, İngiliz tahtının 6'ncı varisi Prens Harry'nin gönlünü çaldı. Sussex Düşesi unvanını aldı. Evliliğinin 5'inci ayında hamile olduğu açıklanan düşes, Prens Harry ile soluğu ilk resmi turu olan Avustralya'da aldı. Kraliyet yasalarına aykırı davranan Meghan, burada da kural tanımadı. Yasak olmasına rağmen resmi protokollerde Prens Harry ile el ele tutuşan Markle, bu kez oje kriziyle gündemi salladı. Kraliyet çifti, turun son günlerinde Yeni Zelanda'da yaşayan Maori kabilesi tarafından karşılandı. Kabilenin toplantı yaptığı mekana girdikleri sırada Markle, ayakkabılarını çıkardı. İşte o anda ayak tırnaklarındaki kırmızı ojeyi görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü kraliyet kadınlarının yalnızca şeffaf oje sürmesine izin vardı. Bu davranışı sosyal medyada büyük tepki topladı. Hatta Kraliçe Elizabeth'in bile Markle'ı ciddi bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.
4 aylık hamile Sussex Düşesi Meghan Markle, 2019'un bahar aylarında bebeğini kucağına alacak.
4 aylık hamile Sussex Düşesi Meghan Markle, 2019'un bahar aylarında bebeğini kucağına alacak.
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