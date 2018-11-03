  • Saklambaç
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:58
  • Gazete

yine kural tanımadı

, Kraliyet kurallarını yine tanımadı. Yasak olmasına rağmen ayak tırnaklarına kırmızı renk oje sürünce, hem halkın hem de kraliçenin tepkisini topladı!

Bırak bu ayakları
ABD'li oyuncu , İngiliz tahtının 6'ncı varisi Prens Harry'nin gönlünü çaldı. Sussex Düşesi unvanını aldı. Evliliğinin 5'inci ayında hamile olduğu açıklanan düşes, ile soluğu ilk resmi turu olan 'da aldı. Kraliyet yasalarına aykırı davranan Meghan, burada da kural tanımadı. Yasak olmasına rağmen resmi protokollerde Prens Harry ile el ele tutuşan Markle, bu kez oje kriziyle gündemi salladı. Kraliyet çifti, turun son günlerinde 'da yaşayan Maori kabilesi tarafından karşılandı. Kabilenin toplantı yaptığı mekana girdikleri sırada Markle, ayakkabılarını çıkardı. İşte o anda ayak tırnaklarındaki kırmızı ojeyi görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü kraliyet kadınlarının yalnızca şeffaf oje sürmesine izin vardı. Bu davranışı sosyal medyada büyük tepki topladı. Hatta 'in bile Markle'ı ciddi bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.



4 aylık hamile Meghan Markle, 2019'un bahar aylarında bebeğini kucağına alacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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