  • Saklambaç
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:00
  • Gazete

Junior Beckham yakın markajda

Junior Beckham yakın markajda
Geçtiğimiz gün Aleyna Tilki ile 'da takipleşmeye başlayan efsane futbolcu David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn'den yeni hamle.... 19 yaşındaki delikanlı, önceki gün genç popçunun fotoğrafını beğendi.

Babası gibi kızların gözdesi olan ve 11 buçuk milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram hesabında Tilki dışında sadece 274 kişiyi takibe alan Beckham'ın bu hamlesi, "Brooklyn'den Aleyna'yı yakın markaj" dedirtti.




Tilki, için "Çok güzel fotoğraf çekiyor; benim de fotoğraflarımı çekmesini isterim" demişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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