Junior Beckham yakın markajda

Geçtiğimiz gün Aleyna Tilki ile Instagram'da takipleşmeye başlayan efsane futbolcu David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn'den yeni hamle.... 19 yaşındaki delikanlı, önceki gün genç popçunun fotoğrafını beğendi.
Babası gibi kızların gözdesi olan ve 11 buçuk milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram hesabında Tilki dışında sadece 274 kişiyi takibe alan Beckham'ın bu hamlesi, "Brooklyn'den Aleyna'yı yakın markaj" dedirtti.
Tilki, Brooklyn Beckham için "Çok güzel fotoğraf çekiyor; benim de fotoğraflarımı çekmesini isterim" demişti.
Babası gibi kızların gözdesi olan ve 11 buçuk milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram hesabında Tilki dışında sadece 274 kişiyi takibe alan Beckham'ın bu hamlesi, "Brooklyn'den Aleyna'yı yakın markaj" dedirtti.
Tilki, Brooklyn Beckham için "Çok güzel fotoğraf çekiyor; benim de fotoğraflarımı çekmesini isterim" demişti.
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