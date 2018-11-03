Fitliğin bedeli 500 bin TL

Cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden Yasemin ile İzzet Özilhan'dan sportif yatırım... İki kızları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift, spor tutkularını evlerine taşıdı. Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürdü.



ÖZEL YALITIM SİSTEMİ

Yürüyüş bandından ağırlığa kadar birçok spor aletine burada yer veren Yasemin ile İzzet Özilhan, spor salonlarını kum torbalarıyla da donattı. Villanın alt katına buhar odası ve sauna da yaptıran Özilhan çifti, spor yaptıkları alanın yalıtımı ve havalandırması için de hiçbir masraftan kaçınmadı.







BASKET POTASI VAR

Özel koçlarını haftanın belirli günleri villalarına çağırıp burada spor yapan çiftin, fit kalabilmek uğruna 500 bin lirayı gözden çıkardığı konuşuluyor. Villanın dekorasyonunda TT Custom Choppers marka motorunu salonun ortasında dekor olarak kullanan İzzet Bey'in spor odasına bilardo, masa tenisi masasının yanı sıra basket potası koydurttuğu da söyleniyor.







33 yaşındaki sosyetik güzel, iki çocuk annesi olmasına rağmen fit formuyla hemcinslerini kıskandırıyor.

DOĞAN SAVAŞ



