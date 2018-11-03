Bebek kontrolü

Bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün kontrol için Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye gitti. Çıkışta el ele görüntülenen çiftten Evcen, "Her şey yolunda; bebek gayet sağlıklı' diye konuştu. Henüz kilo almadım; aynı kilodayım" dedi.
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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