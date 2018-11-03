  • Saklambaç
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:17
  • Gazete

kontrolü

Bebek kontrolü
Bebek heyecanı yaşayan ile , önceki gün kontrol için Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye gitti. Çıkışta el ele görüntülenen çiftten Evcen, "Her şey yolunda; bebek gayet sağlıklı' diye konuştu. Henüz kilo almadım; aynı kilodayım" dedi.

Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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