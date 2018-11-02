Milyonluk Düşes Meghan Markle

Harry'nin eşi Meghan Markle'ın 16 günlük Avustralya turunda giydikleriyle gündeme oturdu. Günde kimi zaman altı kere kıyafet değiştiren Sussex Düşesi'nin en gözde kıyafetlerinin yanı sıra giyimi için harcadığı para da polemik konusu oldu. 16 gün boyunca giydiği elbise, taşıdığı çanta, taktığı gözlük ve ayakkabılarının toplam ücreti 180 bin dolar (1 milyon TL) çıktı. Bu kadar pahalı bir gardırop İngiltere'de eleştiri konusu olurken, Prens William'ın eşi Kate'in bir yılda giydiği giysilerin bu ücretin altında kaldığı belirtildi.