Model olarak geldiği ülkemizde evlenip sosyetik olan Sırp güzel İvana Sert, önceki akşam eski eşi Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş'in yaş gününü kutladı. Kadınlara moda üzerine tavsiyeler vererek cebini dolduran ikoncan, önceki akşam tarzı konusunda kopya çekti. İvana Sert, 2014'te Selena Gomez'in giydiği Dior marka elbisenin aynısını tercih etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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