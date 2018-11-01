  • Saklambaç
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:12
  • Gazete

ile ’in aşk kaçışı bitti!

ile ’in bir yıllık aşk kaçışı sonunda bitti. İkili, önceki akşam Etiler’de ilk kez birlikte görüntülendi

Gelenek bozuldu
Sezen Aksu'nun şarkıcı oğlu Mithat Can Özer ile bir yıldır aşk yaşadığı oyuncu Alina Boz, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Aşıklar, Etiler'deki bir mekandan çıkardan objektife yansıdı.

20 yaşındaki Boz, direksiyona geçerken kendisinden 16 yaş büyük aşkı Özer, muhabirlere "Neden çekiyorsunuz?" diye çıkıştı.

Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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