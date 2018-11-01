Sezen Aksu'nun şarkıcı oğlu Mithat Can Özer ile bir yıldır aşk yaşadığı oyuncu Alina Boz, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Aşıklar, Etiler'deki bir mekandan çıkardan objektife yansıdı.



20 yaşındaki Boz, direksiyona geçerken kendisinden 16 yaş büyük aşkı Özer, muhabirlere "Neden çekiyorsunuz?" diye çıkıştı.



Doğan SAVAŞ

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