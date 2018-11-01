Müzik dünyasındaki başarısıyla yurt içinin yanı sıra yurt dışında da göğsümüzü kabartan Aleyna Tilki, güzelliğiyle de çapkınların radarına girdi. 18 yaşındaki popçuyu dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ile tasarımcı eşi Victoria Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn, önceki gün Instagram'da takibe aldı. Genç popçu da karşılıksız kalmadı. Tilki de genç delikanlıyı sosyal medyada takip etmeye başladı. Genç ikilinin bu sürpriz hamlesi dikkatli gözlerden kaçmadı.
ÇAPKINLARIN GÖZDESİ!
Uzun süredir aşk yaşadığı Chloe Grace Moretz ile geçtiğimiz aylarda ayrılan 19 yaşındaki Beckham'ın Tilki'yi takibe alması sosyal medyada yankı uyandırdı. Tilki'nin hayranları "Yoksa Aleyna, Beckhamlar'a gelin mi gidiyor?" esprisi yaptı. Bu arada dün de 'Gel Konuşalım' programında sıkı bır Galatasaray taraftarı olan Aleyna'nın bir süredir Sarı-Kırmızılı takımın 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş'le gizli gizli görüştüğü iddia edildi. Kendisinden 14 yaş büyük müzisyen Emrah Karaduman'la adı aşk dedikodularına karışan Aleyna'nın bu iddiaya ne yanıt vereceği ise herkesin merak konusu oldu.
ÇAPKINLARIN GÖZDESİ!
Uzun süredir aşk yaşadığı Chloe Grace Moretz ile geçtiğimiz aylarda ayrılan 19 yaşındaki Beckham'ın Tilki'yi takibe alması sosyal medyada yankı uyandırdı. Tilki'nin hayranları "Yoksa Aleyna, Beckhamlar'a gelin mi gidiyor?" esprisi yaptı. Bu arada dün de 'Gel Konuşalım' programında sıkı bır Galatasaray taraftarı olan Aleyna'nın bir süredir Sarı-Kırmızılı takımın 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş'le gizli gizli görüştüğü iddia edildi. Kendisinden 14 yaş büyük müzisyen Emrah Karaduman'la adı aşk dedikodularına karışan Aleyna'nın bu iddiaya ne yanıt vereceği ise herkesin merak konusu oldu.
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