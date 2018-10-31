Doğa ananın mucizeleri

Dün 40 yaşına giren oyuncu Doğa Rutkay'a eşi Kerimcan Kamal'dan romantik bir sürpriz geldi. Kamal, eşinin 3 aylık ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'le pozunu şu duygusal sözlerle paylaştı: "Bir olsaydı da mucizeydi; ama iki. Ruti'yle Piri'nin annesisin artık Doğa. Cennet iki kere ayağının altında. Artık en zengin sensin."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.