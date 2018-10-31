  • Saklambaç
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 22:45
  • Gazete

Doğa ananın mucizeleri

Üç ay önce ikiz annesi olan ’ın 40. yaş gününde eşi, duygusal bir paylaşım yaptı

Doğa ananın mucizeleri
Dün 40 yaşına giren oyuncu Doğa Rutkay'a eşi Kerimcan Kamal'dan romantik bir sürpriz geldi. Kamal, eşinin 3 aylık ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'le pozunu şu duygusal sözlerle paylaştı: "Bir olsaydı da mucizeydi; ama iki. Ruti'yle Piri'nin annesisin artık Doğa. Cennet iki kere ayağının altında. Artık en zengin sensin."
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