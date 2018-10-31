Baba rekor!

Efsane sanatçı Müslüm Gürses'in yaşamını anlatan 'Müslüm' filmi, gişesiyle yapımcısının yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl 'Ayla' filmiyle büyük bir başarıya imza atan yapımcı Mustafa Uslu, 'Müslüm' filmiyle kendi rekorunu kırdı. 26 Ekim'de vizyona giren 'Müslüm' beyazperdedeki ilk üç gününde 600 bin 141 kişi tarafından izlendi. Ketche ile Can Ulkay'ın yönettiği filmden 8 milyon 683 bin 174 liralık hasılat elde edildi. 'Ayla'nın ilk üç günlük izlenme rakamı ise 312 bin 135 kişiydi.
Yapımcı Mustafa Uslu, "Müslüm ile kendi rekorumu kırmayı hedeflemiştim. Çok şükür bunu başardım" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Yapımcı Mustafa Uslu, "Müslüm ile kendi rekorumu kırmayı hedeflemiştim. Çok şükür bunu başardım" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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