  • Saklambaç
  • 22.10.2018
  • Son Güncelleme: 21.10.2018 - 23:15
  • Gazete

“Kuzuların sessizliği

“Kuzuların sessizliği
Oyuncu , önceki gün Instagram'da eskiden rol aldığı bir dizinin sahnesini paylaştı. Ünlü komedyen ise paylaşımın altına "Kuzuların Sessizliği'nde oynadığını bilmiyordum. Sürpriz oldu" diye yazdı. Güzel oyuncu da Yılmaz'ın yorumunu likeladı.

Seda Bakan'ı Arif V 216 filminde oynatan Cem Yılmaz'ın yorumu büyük beğeni aldı







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