DUMAN Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, uğruna Seçkin Piriler'le 6 yıllık evliliğini bitirdiği aşkı Kıvılcım Ural'la nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ural'la yasak aşkı 2015'te ortaya çıkınca 2 oğlunun annesi Piriler'le 2016'da boşanan Tangöze, aşkının geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu öğrenir öğrenmez nikah için hazırlıklara başladı. İddiaya göre ünlü rockçı ile kız bebek bekleyen 5 aylık hamile aşkı Ural, yarın nikah tarihi almak için başvuru yapacak.
4 AY SONRA EVLİ MUTLU ÇOCUKLU
Kızını 4 ay sonra kucağına alacak olan Ural, Tangöze ile evlenip evli, mutlu, çocuklu ünlüler kervanına katılacak.
ŞAHİTLERİ MABEL MATİZ
İkilinin nikah şahitlerinden birinin de yakın dostları şarkıcı Mabel Matiz'in olacağı öğrenildi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 26 yaşındaki Ural ise kendinden 19 yaş büyük aşkıyla nikahı hakkında sessiz kaldı. Karnı iyice büyüyen Ural, rutin doktor kontrolü için geldiğini söyledi. Daha sonra bebek alışverişine çıkan şarkıcı, "Her şey güzel gidiyor. Anne olmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Yıllardır Piriler'in 'ikinci kadın' ilan ettiği Ural, önümüzdeki aylarda kıyılacak nikahla da hem muradına erecek.
SON GÜLEN KIVILCIM
Piriler'in, ikilinin nikah masasına oturmasına ne tepki vereceği merak konusu…
4 AY SONRA EVLİ MUTLU ÇOCUKLU
Kızını 4 ay sonra kucağına alacak olan Ural, Tangöze ile evlenip evli, mutlu, çocuklu ünlüler kervanına katılacak.
ŞAHİTLERİ MABEL MATİZ
İkilinin nikah şahitlerinden birinin de yakın dostları şarkıcı Mabel Matiz'in olacağı öğrenildi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 26 yaşındaki Ural ise kendinden 19 yaş büyük aşkıyla nikahı hakkında sessiz kaldı. Karnı iyice büyüyen Ural, rutin doktor kontrolü için geldiğini söyledi. Daha sonra bebek alışverişine çıkan şarkıcı, "Her şey güzel gidiyor. Anne olmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Yıllardır Piriler'in 'ikinci kadın' ilan ettiği Ural, önümüzdeki aylarda kıyılacak nikahla da hem muradına erecek.
SON GÜLEN KIVILCIM
Piriler'in, ikilinin nikah masasına oturmasına ne tepki vereceği merak konusu…
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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