solistiuğruna6 yıllık evliliğini bitirdiği aşkınikah masasınaoturmaya hazırlanıyor.yasakaşkıortaya çıkınca 2 oğlununannesi2016'da boşananaşkının geçtiğimiz aylardahamile olduğunu öğrenir öğrenmeznikah için hazırlıklara başladı.İddiaya göre ünlü rockçı ile kız bebekbekleyenyarın nikah tarihi almak için başvuruyapacak.Kızını 4 ay sonra kucağına alacak olan Ural, Tangöze ile evlenip evli, mutlu, çocuklu ünlüler kervanına katılacak.İkilinin nikah şahitlerinden birinin de yakın dostları şarkıcıolacağı öğrenildi. Önceki güngörüntülenenise kendindenaşkıyla nikahı hakkında sessiz kaldı. Karnı iyice büyüyenrutin doktor kontrolü için geldiğini söyledi. Daha sonra bebek alışverişine çıkan şarkıcı,dedi. Yıllardırilan ettiğiönümüzdeki aylarda kıyılacak nikahla da hem muradına erecek.Piriler'in, ikilinin nikah masasına oturmasına ne tepki vereceği merak konusu…