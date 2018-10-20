  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 01:14
  • Gazete

Kraliçe Yasemin

İngiliz sosyetesinde de hayranlık uyandıran ; , Cara Delevingne ve ’ın da gittiği nde ortaya çıktı. gazetesi Masis için, “Farklı biri” yorumunu yaptı



Uzun süredir eşi Dikran Masis'le İngiltere'de olan Yasemin Masis, bakımını da ihmal etmiyor. Londra ve Cotswolds'da iki ayrı lüks evi olan güzel mimar, önceki gün de soluğu Grace Belgravia adlı SPA ile güzellik merkezinde aldı. Sadece VIP üyelerin girebildiği ve Kraliyet Ailesi kadınlarının da sıkça gittiği merkezde bakım yaptıran Masis, bu anları da Instagram'da paylaşarak Türk sosyetesine havasını attı.

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