  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 00:08
  • Gazete

: Koleksiyoner olmaya çalışan işadamları dolandırılıyor

koleksiyoner olmaya çalışan birçok işadamının sahte resimlerle dolandırıldığını açıkladı.

Resmen skandal
Sosyetik güzel , tüm servetini 'ya bağışladı. Aynı zamanda sanat danışmanı ve koleksiyoner olan Ergi, çok önemli açıklamalar yaptı. Ergi, işadamlarının para kazandıkça koleksiyonerliğe ilgi duyduğunu açıkladı. Ancak gösteriş için alınan eserlerin çoğunun sahte olduğunu vurguladı. Ergi, "Birçok sahte resim piyasa da dolaşıyor ve bunlar çok zor anlaşılıyor, o yüzden mutlaka expertiz ile satın alınması lazım. Özellikle tanınmamış galericiler kendilerini çok iyi uzman gösterip, Rus ve Azeri ressamlara yaptırdıkları replikaları gerçek diye satıyorlar. Alanlar hiç anlamıyor maalesef" ifadesini kullandı.

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